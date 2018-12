Il Franchi un fortino viola. Ma la Juve fuori casa non sbaglia mai

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sei vittorie su sei. Tredici gol fatti, quattro subiti: la Juventus, fuori casa, è una macchina perfetta. Lo dicono i numeri di questa stagione: se allo Stadium i bianconeri hanno perso contro il Manchester United e pareggiato contro il Genoa, lontano dalle mura amiche i ragazzi di Allegri hanno tenuto un ruolino di marcia immacolato. Due dei quattro gol al passivo, peraltro, risalgono alla gara del 18 agosto in casa del Chievo. Una macchina letale, calcisticamente parlando.

Sul fronte opposto, la Fiorentina. Deludente, per usare un eufemismo, da due mesi a questa parte: l'ultimo successo risale al 30 settembre in casa contro l'Atalanta. Ma al Franchi i viola sono imbattuti: nel grigiore generale di una stagione fin qui interlocutoria, un barlume di luce. Quando si gioca davanti al proprio pubblico, i ragazzi di Pioli non mollano: quattro vittorie e due pareggi. Quattordici gol fatti, tre subiti. Sembra, quasi, il percorso della Juve fuori casa. Oggi si giocherà al Franchi, però. Le difese direbbero che uno 0-0 è scritto. Ma Fiorentina e Juve vogliono mantenere il loro percorso, perfetto o quasi perfetto. In casa e fuori casa.