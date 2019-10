Il fratello di Insigne ad Ancelotti: "Neanche le palle di dire la verità"

© foto di Lorenzo Di Benedetto

Non accenna a placarsi la polemica per l'esclusione di Lorenzo Insigne dalla sfida contro il Genk in Champions League e il fratello maggiore del capitano del Napoli, Antonio, non le ha certo mandate a dire ad Ancelotti, attraverso il suo profilo Instagram: "Nemmeno le palle di dire la verità...un gol o un assist ogni 63 minuti...giusto è poco brillante". Questo il testo del post, poi rimosso dopo poco.