Mathias Pogba, fratello della stella del Manchester United Paul, ha parlato a El Chiringuito del futuro del fratello: "Florentino Perez può acquistarlo perché non c'è niente di impossibile nella vita. Non posso assicurare che resti al Man United perché tutti sanno che avrebbe voluto andarsene e non credo sia da biasimare. Sta aspettando di capire cosa accadrà. Sta lavorando sodo e nel calcio non si sa mai cosa può accadere. Il sogno di mio fratello è quello di vincere la Champions League".