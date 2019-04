Il Frosinone e lo Stirpe: quando stadio di casa non vuol dire fortezza

© foto di www.imagephotoagency.it

Lo stadio di casa fa la differenza, lo stadio di proprietà figuriamoci. È un leit-motiv del calcio italiano, legato da un lato ai retaggi del passato e dall'altro a quel futuro che tanto inseguiamo. Al Frosinone, per il Benito Stirpe, vanno fatti solo applausi. Non era scontato che una delle realtà più piccole della Serie A avesse uno stadio da poter esporre come un gioiello, mentre le grandi società di Milano e Roma annaspano nelle difficoltà burocratiche. Poi però conta il campo, e i risultati che in quello stadio si ottengono. Difficile, in tal senso, parlare dello Stirpe come una fortezza. Anche in questo caso, servono tutte le opportune premesse: non è contro l'Inter, che il Frosinone si deve salvare o almeno deve provare a farlo. Dopo due vittorie consecutive, però, ci si aspettava un segnale di riscossa ulteriore dai ragazzi di Baroni. Mai in partita, contro un Inter che ha gigioneggiato per buona parte dei 90 minuti. E lo Stirpe torna terra di conquista: il successo contro il Parma rimarrà l'unico di questa seconda avventura del Frosinone in A?