Il Frosinone prosegue nella sua missione impossibile

© foto di Federico Gaetano

Si può conquistare una salvezza senza mai vincere in casa? E' questa l'impresa che sta provando a mettere in piedi il Frosinone. Impresa difficilissima, ai limiti dell'impossibile, ma che Baroni e i suoi ragazzi non smettono di perseguire. Oggi al Ferraris è arrivato un pareggio , un punto importante conquistato nonostante una inferiorità numerica che ha contraddistinto circa un'ora di partita.

Il doppio giallo rimediato da Federico Cassata sembrava il preludio a un pomeriggio da dimenticare. Invece, il cuore del Frosinone ha permesso alla squadra di Baroni di gettare il cuore oltre l'ostacolo e per una volta di mettere in mostra un'ottima fase difensiva. Per la quinta volta in stagione, la squadra ciociara ha chiuso la partita con la porta inviolata. E ciò è stato possibile perché Capuano, Salamon e Goldaniga - ben coperti dai centrocampisti - non hanno mai difettato in attenzione e lucidità.

Nelle ultime quattro trasferte il Frosinone ha conquistato sette punti. Media ottima, sicuramente non da penultima della classe. Il problema è sempre lo stesso, è quello Stirpe che in questo campionato non ha ancora visto un successo dei padroni di casa, solo cinque pareggi in 12 partite. Si può anche solo pensare alla salvezza con un ruolino interno così disastroso? Si, la risposta è affermativa. E il Frosinone ne è la prova.