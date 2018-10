Il Frosinone si sblocca a Ferrara, Campbell super. SPAL ferma al palo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Si conclude con un clamoroso 0-3 casalingo la sfida salvezza tra SPAL e Frosinone giocata a Ferrara: un trionfo ciociaro in un pomeriggio dove è andato tutto alla perfezione per gli ospiti e tutto male agli estensi, fermati due volte dai legni. La gara inizia su ritmi piuttosto blandi, salvo accelerare a cavallo tra i due tempi: ad andare maggiormente vicini al gol sono comunque subito gli ospiti. Bell'azione corale iniziata da Campbell, che scambia con Ciano il quale serve a memoria l'inserimento di Zampano a destra. Conclusione di prima intenzione per l'esterno, che viene però intercettata dal gomito del compagno Chibsah e finisce quindi in rete: immediato l'annullamento da parte della terza arbitrale, confortata dal VAR.

ANCORA CHIBSAH - Ma è proprio il centrocampista a sbloccare la sfida: su fendente da corner di Ciano, davvero insidioso, il mediano ghanese si avvita e batte Gomis senza possibilità di replica. Vantaggio tutto sommato meritato per la costante crescita avuta sul campo da un Frosinone che rischia però grosso in chiusura di frazione. Tiro potente da fuori di Fares che colpisce involontariamente Paloschi, ma la deviazione dell'attaccante diventa pericolosissima per Sportiello, che vede la sfera sbattere sulla traversa impotente.

CIANOAZZURRI - SPAL subito combattiva nei primi minuti della ripresa, ma mai pericolosa dalle parti di Sportiello. E' invece il Frosinone a passare ancora, con l'ennesima iniziativa personale di Campbell, letale con le sue accelerazioni palla al piede: stavolta il costaricano lascia sul posto Cionek e mette in mezzo per Ciano, che si coordina e insacca col destro. Doppio cambio tra gli estensi, che si mettono a tre davanti con l'inserimento di Antenucci. La mossa di Semplici paga subito: l'ex Ternana riceve da Missiroli e incrocia col destro, cogliendo un clamoroso palo interno, con la sfera che torna in area ed è preda di Sportiello.

PRIMAMONTI - Il pomeriggio da favola del Frosinone si conclude con il tris firmato da Andrea Pinamonti, appena subentrato a Ciofani: il centravanti del Frosinone buca Gomis con un sinistro bellissimo dal limite dell'area, un giro di lancetta dopo il suo ingresso in campo. Per il bomber di scuola Inter la prima volta in Serie A, di certo una rete che non dimenticherà facilmente e che regala un'ulteriore soddisfazione a Moreno Longo.