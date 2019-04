© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Frosinone riapre la partita? Lo scopriremo nei prossimi minuti. Per ora, i ciociari riaprono il risultato: il 2-1 all'Inter porta la firma di Francesco Cassata. Bel lavoro di Ciofani su incursione di Paganini, palla scaricata fuori area dove il centrocampista ex Juventus e Sassuolo colpisce di piatto destro. Non esente da colpe Handanovic, che smanaccia ma con poca efficacia, la palla entra alle sue spalle. Un gol che certifica il momento dell'Inter, fin troppo rilassata in questo avvio di ripresa. Un gol che sarà l'ultimo episodio con Cassata in questa gara: problemi al ginocchio per l'autore della rete, al suo posto entra Ciano.