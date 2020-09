Il Fulham offre 15 milioni al Sassuolo per Marlon: la metà dell'incasso andrebbe al Barça

Il Fulham fa sul serio per Marlon. Come riporta Sky Sport, i Cottagers contano infatti di chiudere a breve per l'acquisto del difensore brasiliano dopo aver presentato un'offerta da 15 milioni di euro. La trattativa è in fase avanzata, ma la fumata bianca arriverà solamente se il Barcellona deciderà di non pareggiare l'offerta e far valere la sua prelazione. Al club catalano andrebbe inoltre il 50% dell'incasso, visto che il calciatore non ha raggiunto le 50 presenze con la maglia del Sassuolo (attualmente ne ha collezionate 41).

Questo il testo del comunicato ufficiale che nell'agosto 2018 definiva il trasferimento di Marlon dal Barcellona ai neroverdi: "Il Barcellona e il Sassuolo hanno raggiunto un accordo per il trasferimento di Marlon Santos. Il club italiano pagherà al Barça 6 milioni di euro. Il Barcellona si riserva il diritto di recompra e il 50% sulla futura rivendita del giocatore. La suddetta clausola non avrà effetto se Marlon giocherà 50 partite col Sassuolo: a quel punto i neroverdi saranno obbligati a pagare al Barça altri 6 milioni di euro".