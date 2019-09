Il futuro 9 dell'Argentina? Higuain non ha dubbi: "Lautaro è forte"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Chi sarà il prossimo numero 9 dell'Argentina? Sulle frequenze di Fox Sports lo hanno chiesto a Gonzalo Higuain, uno che ne sa qualcosa, visto che il bomber della Juve è il sesto miglior realizzatore con la maglia dell'albiceleste. Il Pipita, al riguardo, ha fatto sostanzialmente un solo nome: "Lautaro è forte, gioca in una grande italiana e se saprà farsi forte anche con le critiche lo vedo interessante. Ovviamente il numero 9 deve segnare: se fai una bella partita ti apprezzano e invece se non lo fai non succede altrettanto. Lautaro è bravo, deve essere forte per affrontare i momenti meno facili".

Che consiglio gli daresti?

"Ha 22 o 23 anni, ora non ricordo. Gli auguro una carriera straordinaria, le condizioni ci sono tutte. Gli consiglio di cercare sempre di migliorarsi, chiaramente tutto è facile quando parlano bene di te. Devi farti forte quando le cose non vanno bene, come ho detto prima. Penso a cosa hanno sempre detto tutti i numeri uno della storia".