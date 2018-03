Il futuro dei trasferimenti per l'ECA: "Evoluzione e non rivoluzione"

Nel documento presentato all'Assemblea ECA, presieduta da Andrea Agnelli, spazio anche per il calcio mercato. "I club membri sono stati aggiornati sul lavoro attualmente svolto da una task force appositamente costituita dal FIFA Stake Holders Commitee sul futuro del sistema dei trasferimenti. La task force è stata incaricata di valutare tutti gli aspetti del sistema e presenterà le sue raccomandazioni al Consiglio FIFA a tempo debito. Mentre i miglioramenti al sistema di trasferimento sono necessari e accolti, è stato chiarito che la ECA favorisce un'evoluzione del sistema, piuttosto che una "rivoluzione", e il tempo necessario per raggiungere le giuste conclusioni. Il sistema di trasferimento è troppo importante per il gioco del club professionista per accelerare il processo decisionale. I rappresentanti della ECA nella task force difenderanno fortemente la posizione dei club nelle prossime riunioni".