Il futuro di Allegri ora passa dal Qatar: Al Khelaifi sta pensando di confermare Tuchel

vedi letture

La decisione a proposito del futuro di Thomas Tuchel per la panchina del PSG arriverà direttamente dal Qatar, con i proprietari del club che hanno deciso di fare valutazioni approfondite intorno al nome del tedesco, comunque capace di portare la squadra al massimo risultato in Europa della propria storia con la finale di Champions persa contro il Bayern. Leonardo continua a tenere vive le alternative, in primis Massimiliano Allegri che dopo la pace in casa Inter aspetta di capire quale sarà il futuro della panchina parigina, unica rimasta tra le grandi che potrebbe soddisfarlo per programmi e obiettivi. A riportarlo è Tuttosport.