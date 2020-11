Il futuro di Fonseca alla Roma legato ai risultati: rinnovo automatico in caso di Champions

vedi letture

Sky Sport fa il punto sulla situazione legata al futuro di Paulo Fonseca, in scadenza a giugno. Nel contratto dell’allenatore portoghese – che al momento del suo arrivo alla Roma ha siglato un accordo biennale con opzione per un terzo anno – è presente una clausola di rinnovo automatico in caso di qualificazione in Champions. Se la Roma finirà tra le prime quattro, dunque, Fonseca rinnoverà automaticamente il suo contratto per un’altra stagione: in caso contrario, invece, valuterà Tiago Pinto e la società sulla scelta migliore per il futuro dell’allenatore, la cui situazione contrattuale al momento – vista la situazione legata ai risultati – non rappresenta una priorità.