Il futuro di Gattuso: tanti apprezzamenti dalla A. Tentazione estero

Il suo addio al Milan era nell'aria da tempo. Ma di certo in pochi si aspettavano un'uscita di scena così signorile, da parte di Gennaro Gattuso. Che per rinunciare al suo stipendio biennale ha chiesto che venissero pagati almeno i suoi collaboratori. "Vorrei un progetto tecnico e tattico a largo raggio, da realizzare col mio staff", ha detto nelle scorse ore il tecnico. E le possibilità, dopo una stagione comunque positiva col Milan, di certo non mancano.

Scenari italiani - Il suo percorso in rossonero come detto è stato apprezzato da molti addetti ai lavori. E all'interno dei confini della Serie A il suo profilo è stato valutato da diverse società: la Roma lo ha inserito nel manipolo di papabili dopo i no di Conte e Gasperini. La Sampdoria ci pensa nel caso in cui dovesse dire addio Giampaolo. Quindi la Fiorentina: Montella è arrivato da poco e ha firmato un contratto a lungo termine. Ma i prevedibili prossimi scossoni societari e un finale di stagione da brividi potrebbero cambiare le carte in tavola. E Gattuso, soprattutto se dovesse arrivare Mirabelli, potrebbe diventare nome buono in caso di addio all'Aeroplanino.

Idea estero - In carriera Gattuso ha dimostrato più di una volta di gradire le esperienze all'estero. E in tal senso sembrano essere due le mete preferite dall'allenatore: la Spagna, campionato che non ha mai conosciuto direttamente. Ma pure l'Inghilterra, con la Premier che incarnerebbe alla perfezione i valori e lo stile ricercato dall'oramai ex Milan.