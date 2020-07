Il futuro di Iachini è segnato ma per la Fiorentina è rebus tecnico: tre ipotesi in pole

vedi letture

La Nazione oggi in edicola fa il punto sul futuro della panchina della Fiorentina e spiega che le voci non si interrompono. Due settimane, massimo tre, per risolvere il rebus sull'allenatore. La società lavora e i candidati al momento sembrano tre. Luciano Spalletti è il nome più suggestivo ma anche più complicato da raggiungere. Poi Daniele De Rossi, scommessa della dirigenza, senza dimenticare Ivan Juric, ieri rivale in campo della formazione di un Giuseppe Iachini che ha il destino già segnato. All'estero piacciono sempre Laurent Blanc e Unai Emery.