Il futuro di James non è ancora scritto. Zidane: "Non so se resterà qua"

Il Real Madrid ha perso l'ennesima partita della sua estate, quest'oggi contro il Tottenham. Il tecnico dei Blancos Zinedine Zidane, però, non fa drammi e nel corso della conferenza post partita si sofferma anche sugli spinosi casi Bale e James Rodriguez: "Nonostante la sconfitta stiamo ogni giorno meglio. La rosa del Real? I giocatori sono questi, ma fino al 31 agosto possono cambiare le cose. Io comunque ho fiducia nei miei giocatori anche se abbiamo iniziato male. I tifosi non devono essere preoccupati, abbiamo iniziato male la stagione ma abbiamo uno squadrone e l'unica cosa che ci manca è vincere una partita".

Sui casi Gareth Bale e James Rodriguez - "James non so ancora se resterà al Real Madrid, ma ora non penso a questo tema. Bale? Non è venuto con noi perché non se la sentiva, non stava bene. Parlando con i medici abbiamo ritenuto che fosse la decisione migliore".