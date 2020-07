Il futuro di Sanchez e Smalling passa da Sancho: lo United attende le offerte di Inter e Roma

Roma e Inter dovranno avanzare delle offerte interessanti per poter convincere il Manchester United a cedere Alexis Sanchez e Chris Smalling. Da parte dei red devils ci potrebbe essere un'apertura, visto che Solskjaer vuole assolutamente arrivare a Jadon Sancho: stando alle indiscrezioni riportate dal The Telegraph i due rientrerebbero nella lista dei sei giocatori cedibili.

Nessuna svendita - Il Manchester ascolterà tutte le offerte per i sei giocatori in questione, ma il club non vuole svendere nessuno. L'apertura c'è stata, ora le dirigenze di Inter e Roma dovranno muoversi nel modo giusto per poter mettere sul piatto la cifra ritenuta giusta dallo United. Non sarà semplice convincere i red devils - il braccio di ferro sulle due operazioni è iniziato già da diverse settimane -, ma l'affare Sancho potrebbe creare il classico effetto domino.