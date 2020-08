"Il futuro sarà del Bayern, oggi o domani". La leggenda Scholl esalta la formazione di Flick

vedi letture

Bandiera del Bayern Monaco e opinionista della Bild, Mehmet Scholl ha parlato della finale che prenderà il via tra poco a Lisbona. Spiegando che, a suo avviso, i bavaresi avranno un gran futuro, comunque vada. "Anche se il Bayern non dovesse farcela oggi, questa è una squadra con gran futuro, con questo allenatore (Flick, ndr), in panchina. E se non sarà vittoria oggi, lo sarà presto"