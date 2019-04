© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il gallo rialza la cresta. Belotti quando vede blucerchiato si scatena: in 10 sfide contro la Sampdoria, l'attaccante del Torino ha segnato ben sette gol. Due proprio questa sera nello scontro diretto per l'Europa contro la squadra di Giampaolo. Uno di testa, una delle specialità della casa, l'altro con un violento tiro sotto la traversa al termine di una bella azione iniziata quasi sulla linea di centrocampo.

Sono 12 le reti in campionato per il Gallo, che dopo la recente esclusione dalla Nazionale nelle due gare di qualificazione a Euro 2020 contro Finlandia e Liechtenstein, ha lanciato un bel messaggio al CT Mancini vincendo, anzi, stravincendo il duello a distanza con Fabio Quagliarella, che contro i granata ha disputato forse la sua peggior gara stagionale.

Mancini, che in questi mesi ha dimostrato di seguire con attenzione tutti i giocatori meritevoli di vestire l'azzurro, avrà preso sicuramente appunti: le porte della Nazionale sono aperte per il Gallo, che vuole continuare a segnare non solo per l'azzurro, ma anche per riportare il Toro in Europa.