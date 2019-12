Il gennaio del Milan: quanti problemi attendendo Ibra. Chi va via?

Come da anni a questa parte, il Milan si approccia al mercato di gennaio con molte incognite e qualche problema di troppo. Un anno fa era Gonzalo Higuain, adesso rischiano in parecchi, da Suso a Donnarumma, passando per Piatek e Romagnoli. Cosa succederà in rossonero? Non è molto semplice dirlo ora, ma qualcuno andrà via.

ATTENDENDO IBRAHIMOVIC - Il Milan ha fatto la sua offerta, un anno e mezzo a 6 milioni netti. C'è una forbice abbastanza ampia con lo svedese che, però, da par suo non vorrebbe concludere la propria carriera deludendo. E in questo momento andare a San Siro potrebbe essere un rischio molto grosso, così come l'Everton. Se è vero che Pioli sta apportando i giusti correttivi, la stabilità è ancora distante nonostante i 7 punti nelle ultime tre di campionato. Occhio anche a Luka Jovic, perché Ramadani lo ha proposto: è in uscita dal Real Madrid, lui non vorrebbe andare via.

REBIC, CALDARA E RODRIGUEZ - Oltre ai big, perché qualcosa potrebbe accadere con loro, Pioli vorrebbe sfoltire la rosa. Il croato sicuramente tornerà all'Eintracht Francoforte, per poi probabilmente essere ceduto in prestito da altre parti. Caldara piace all'Atalanta, ma non ha intenzione di lasciare il Milan (almeno attualmente). Certo è che alcuni dei milioni ricavati potrebbero poi essere reinvestiti sul mercato. Infine Ricardo Rodriguez che ha mercato in Bundesliga: stavolta potrebbe essere la volta buona. Occhio a una cessione importante: Donnarumma non rinnoverà, Romagnoli ha qualche difficoltà, Suso ha cambiato agente ora e Piatek è sempre nell'occhio del ciclone.