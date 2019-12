Il gennaio dell'Inter: almeno due rinforzi. È caso Godin?

© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Il mercato di gennaio dell'Inter si preannuncia movimentato. Questo perché Antonio Conte sta chiedendo rinforzi, a gran voce, da almeno un mese e mezzo, anche se la mancata qualificazione agli ottavi di Champions League potrebbe scombinare i piani. Armando Izzo era uno dei nomi caldissimi - per una cifra però intorno ai 30 milioni di euro - ma ora il rischio è che l'operazione venga accantonata.

ALMENO DUE RINFORZI - Un esterno sinistro e un centrocampista, probabilmente pure un difensore centrale e un attaccante, non necessariamente in quest'ordine. Detto che Kulusevski è il primo obiettivo per la mediana, con il Parma che però non vuole mollare l'osso e spera di tenerlo fino a giugno, l'altro nome caldo è quello di Arturo Vidal, che ha cercato l'ammutinamento con il Barcellona ma, alla fine, continua a essere molto considerato da Valverde. Sulla corsia è Marcos Alonso il nome preferito, dopo l'ottima annata al Chelsea proprio con il tecnico. In avanti dipenderà molto da Politano: può essere ceduto e servirebbe un attaccante, soprattutto se Alexis Sanchez non dovesse tornare ai primi di gennaio.

CASO GODIN? Nelle ultime ore, soprattutto in Spagna, si è parlato di un possibile rientro del centrale all'Atletico Madrid. Un'eventuale partenza (a che prezzo? Ha un triennale da 6 milioni di euro annui) porterebbe a un utilizzo maggiore di D'Ambrosio e Bastoni, ma forse servirebbe un centrale mancino per spostare Skriniar sul piede preferito. Per ora sono ipotesi ancora lontane.