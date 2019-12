Il gennaio della Fiorentina: difensore più centrocampista. Pedro via?

© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Sarà un mercato di gennaio abbastanza caldo per la Fiorentina, costretta a mettere mano alla rosa per riuscire a essere più competitiva. Anche perché gli infortuni di Ribery e Chiesa mettono a nudo una squadra che ha fatto bene solo a sprazzi, quando il fuoriclasse francese riusciva ad accendere la scintilla.

UN CENTROCAMPISTA E UN DIFENSORE - Per il centrocampo a tre di Montella, bocciati Benassi e Badelj, serve un interno di centrocampo. Una mezz'ala che possa essere l'alter ego di un Castrovilli che è praticamente intoccabile, così come Pulgar. Poi un difensore mancino, un nome quello come di Bonifazi rimane tra i più gettonati.

PEDRO VIA? Questa è la situazione più spinosa, perché il centravanti brasiliano non ha mai avuto la possibilità di giocare. Report lo ridanno in transito verso il Brasile, l'intenzione però è quella di non lasciare l'Europa per non rischiare di rimanere impantanati. Si vedrà, ma è ovvio che se dovesse andare via, allora potrebbe esserci un nuovo inserimento. Difficile quello di Kalinic, anche se il profilo potrebbe essere simile.