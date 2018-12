Il Genoa convince ma perde. E non può fare a meno di Kouamé

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Una vittoria, un pareggio, due sconfitte. Quattro punti in quattro partite per il Genoa di Cesare Prandelli, che presto tornerà in campo per riscattare la sconfitta di oggi contro il Cagliari. Troppo presto, quattro partite, per fare un bilancio? Certo che sì, ma il Genoa di oggi dimostra che l’ex ct ha ancora tanto da dire e dare. I liguri hanno giocato meglio del Cagliari per ampi tratti della partita e solo per un nonnulla non hanno trovato il pareggio. C’è sempre un ma, comunque.

Si chiama Christian Kouamé, quel ma. L’ingresso dell’attaccante ex Cittadella ha cambiato il Genoa. Fin lì convincente in manovra, ma poco spigliato negli ultimi metri. Con l’ivoriano, tutt’altra musica: difesa del Cagliari in bambola per venti minuti, necessari a prendergli le misure. Non solo tecnica e fisico, come si potrebbe immaginare a una prima occhiata. Kouamé ha intelligenza tattica, è capace di determinare. E se le big gli fanno la corte, il Genoa di oggi non può affatto fare a meno di lui.