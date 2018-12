Il Genoa di Juric non riesce a vincere, ma si coccola un Kouamé sontuoso

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

È stato l'unico allenatore capace finora di fermare la cavalcata inarrestabile della Juventus, ma non è ancora riuscito a conquistare la prima vittoria stagionale. Solo tre punti in sei partite da quando è alla guida del Genoa, anche se Ivan Juric è arrivato nel momento più complicato, quando il calendario ha riservato impegni difficilissimi al Grifone. Il presidente Preziosi, però, si aspetta un'inversione di tendenza immediata, già a partire dalla delicata sfida di domenica prossima in casa contro la SPAL.

Anche oggi, comunque, è impresa ardua trovare delle responsabilità nel modo in cui l'ex tecnico del Crotone - squalificato e sostituito da Murgita - ha preparato e condotto il match. Il Genoa è sceso in campo ordinato, pronto a sfruttare le qualità dei suoi uomini migliori e più esperti. Ma proprio alcuni di loro hanno tradito Juric: se l'espulsione di Romulo è stata ingenua, il rigore provocato da Sandro allo scadere del primo tempo è un errore da principiante. Il mister croato si può consolare con la buona prestazione di Biraschi, le parate di Radu (decisive per tenere in partita i rossoblù nella ripresa) e la straordinaria prova di maturità offerta da Kouamé. L'ivoriano si sta rivelando un elemento prezioso per il reparto offensivo: fisico, tecnica, velocità e intelligenza tattica lo rendono praticamente indispensabile per questo Genoa, probabilmente anche più di Piatek, che non a caso è stato scelto per la sostituzione nel momento in cui era necessario riequlibrare la squadra dopo il rosso comminato al jolly brasiliano. Un cambio che ha lasciato perplessi tutti - il bomber polacco in primis - solo per pochi minuti, perché Kouamé si è addossato da solo tutto il peso dell'attacco genoano con una personalità fuori dal comune e trovando anche il terzo centro stagionale. L'ennesima, grande operazione della dirigenza.