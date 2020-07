Il Genoa è sotto, il Lecce deve darsi una svegliata: dopo 45' contro l'Udinese è 1-1

E' finito 1-1 il primo tempo di Udinese-Lecce, sfida valida per la 37esima giornata di Serie A. Meglio i padroni di casa in questa prima frazione, ma Lecce ancora a galla grazie al rigore trasformato al 40esimo da Marco Mancosu, centrocampista giallorossa che dopo aver fallito due penalty ha deciso di calciare anche questo rigore e ha avuto ragione. Per i padroni di casa, il gol del vantaggio era arrivato quattro minuti grazie a un colpo di testa vincente di Samir.

L'Udinese di Gotti è passata in vantaggio dopo diverse occasioni e un gol annullato, quello realizzato da Nestorovski e invalidato per posizione di fuorigioco. Soprattutto sulle corsie esterne la squadra bianconera ha avuto la meglio nei duelli individuali, ma il Lecce grazie al 14esimo gol in questo campionato di Mancosu è ancora in corsa. E se vuole salvarsi deve darsi una svegliata: il Genoa è infatti sotto di due gol contro il Sassuolo e in caso di vittoria la squadra di Liverani potrebbe riaprire la corsa salvezza a 90 minuti dal termine.

