Il Genoa è un cantiere sul mercato: per l'attacco c'è Marko Pjaca della Juventus

Genoa attivissimo sul mercato in questa settimana che precede l’inizio del campionato. Come scrive Il Secolo XIX, il club rossoblu nelle scorse ore ha chiuso per Milan Badelj e presto potrebbe prendere un altro croato, Marko Pjaca della Juventus. Il jolly offensivo classe 1995 è rientrato al club bianconero dopo l’esperienza all’Anderlecht ed è reduce da qualche stagione in chiaroscuro, soprattutto a causa di alcuni infortuni. Pjaca si è messo in luce nell’amichevole contro il Novara in attesa di capire quale sarà il suo futuro.