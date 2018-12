Il Genoa fa festa, 3-1. L'Atalanta chiude in 9

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Grande vittoria del Genoa che affonda l'Atalanta per 3-1: i bergamaschi chiudono in 9

LE FORMAZIONI - Prandelli conferma il 3-5-2 per il suo Genoa, con il rientrante Criscito dopo la squalifica rimediata contro la Spal, mentre l'Atalanta lascia in panchina ancora Masiello, preferendogli Mancini. Confermato invece il tridente con Zapata in avanti, affiancato da Ilicic e supportato da Alejandro Gomez. I piani del tecnico atalantino però saltano subito, perché Romero entra duro su de Roon, costringendolo a uscire infortunato, lasciando spazio a Pessina.

GIOCO MASCHIO - Non l’unica entrataccia che le due squadre si riservano nei primi minuti. Palomino prende un giallo ineccepibile lasciando troppo spazio a Piatek, Veloso prova a ricevere il cartellino un paio di volte ma Doveri lascia correre, così come su Bessa. Nel frattempo due occasioni per Kouame, pur promettenti nella potenzialità, mettono i brividi a Berisha, mentre il primo tiro verso la porta di Radu arriva al ventesimo, quando Toloi gira una punizione sul secondo palo, prolungandola troppo debolmente e permettendo il tuffo a spedire in angolo.

RIGORI INDIGESTI - Come l’Atalanta, il Grifone prova a pressare alto, trovando qualche volta il recupero. Sui calci piazzati invece i nerazzurri sono molto efficaci, anche se al 33’ hanno l’occasione per passare in vantaggio. Corpo a corpo fra Mancini e Romero, con il primo che ha la meglio e colpisce di testa, l’argentino di mano, Doveri viene richiamato da Orsato per il Var e concede il rigore. Dagli undici metri Ilicic spreca, aprendo il piattone ma senza angolare, con Radu che disinnesca. L’assenza di De Roon si fa sentire: sarebbe lui il rigorista designato. Altra grande chance qualche minuto dopo, con il cross che arriva dalla destra, Gomez che di testa prima colpisce il palo, poi con il piede non riesce a insaccare da pochi passi. Evidente, però, il tocco di mano di Criscito, con Doveri richiamato al Var che preferisce sorvolare.

GRANDI OCCASIONI - Sul finire del primo tempo i padroni di casa alzano il ritmo, andando vicini al gol con Hiljemark - la cui conclusione è deviata provvidenzialmente da Toloi - poi con Piatek, con Berisha che mette il costume da supereroe e va a togliere il pallone dal sette. Sull’angolo successivo la scena si ripete, Piatek colpisce di testa verso la porta, irrompe Toloi che mette fuori causa il proprio portiere: è l'1-0 che chiude il primo tempo.

BOTTA E RISPOSTA - La seconda frazione parte scoppiettante come la prima. Zapata trova un rimbalzo di Criscito ma spedisce largo, poi scambia con Freuler che viene abbattuto in area dal capitano genoano. È ancora rigore, con il colombiano che si presenta dagli undici metri, provando con la potenza. Radu sfiora ma non può deviare. Potrebbe essere la svolta del match, ma il Genoa ritrova coraggio con l'andare dei minuti: Romulo mette in mezzo un cross, Lazovic appsotato sul secondo palo sfrutta il buco di Hateboer e con un controbalzo fulmina Berisha: è il 2-1.

PIATEK SHOW - La Lega decide di assegnare l'autogol a Toloi? Nessun problema, perché Piatek prima trova il modo per gabbare Palomino - secondo giallo e rosso - poi riceve un pallone da Bessa e va a togliere le ragnatele all'incrocio, con Berisha ancora una volta incolpevole. Diciannove gol su diciannove presenze. Mica male come impatto. L'Atalanta non ne ha più e rimanda il possibile assalto al quarto posto, chiudendo in nove perché Toloi affonda Bessa da ultimo uomo e non potrà giocare contro la Juventus.

GENOA-ATALANTA 3-1

Marcatori: Aut. Toloi 45'+4, Zapata 55', Lazovic 67', Piatek 88'.

Genoa (3-5-2): Radu; Biraschi, C. Romero, Criscito; Romulo, Hiljemark, Veloso (dal 46' Rolon), Bessa, Lazovic (dall'82 Pereira); Piatek, Kouamé (dal 69' Sandro).

Atalanta (3-4-1-2): Berisha; Toloi, Mancini, Palomino; Hateboer, Freuler, De Roon (dal 5' Pessina), Gosens; Gomez (dal 63' Rigoni); Ilicic, Zapata (dal 74' Barrow).