Il Genoa imbriglia la Juve: Rabiot segna, ma di mano. Il primo tempo di Marassi finisce 0-0

La Juve gioca, tiene palla e attacca, ma non riesce a sfondare il muro eretto del Genoa. Il primo tempo della gara di Marassi finisce 0-0, senza occasioni clamorose per trovare il vantaggio da parte dei bianconeri, al netto del gol annullato a Rabiot nei primissimi minuti di gioco.

RETE DI MANO, CHE ATTENZIONE DEI LIGURI. DYBALA SPENTO - Al 1’ il francese segna infatti sugli sviluppi di un corner, ma l’ultimo tocco è con la mano e Di Bello giustamente annulla. Poi la Juve si palesa dalle parti di Perin soprattutto con McKennie, mentre Ronaldo gira spesso al largo e cerca invenzioni per i compagni, a parte un tiro deviato nel finale e controllato facilmente dall’ex compagno. 45 minuti non da incorniciare per Dybala, uno dei più attesi: l’argentino si è mosso tanto, ma senza trovare gli spazi giusti. Di contro, tantissima attenzione e tensione da parte dei rossoblù di Maran: seppur poco pericoloso in fase offensiva, il Genoa tiene botta e raddoppia le marcature, difendendosi in maniera egregia dal lungo ma fin qui infruttuoso possesso palla della squadra di Pirlo.