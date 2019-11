Il Genoa in Nazionale - Kouame, il ginocchio fa crack. Gioia Pinamonti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La ripresa del campionato regala subito una sfida da brividi al Genoa di Thiago Motta: il Grifone sarà impegnato sul campo della SPAL, in quello che è un vero e proprio scontro salvezza tra due squadre in difficoltà. Si riparte dal buon pareggio ottenuto in casa del Napoli, ma anche da un grave infortunio, che priverà i rossoblù di un elemento importantissimo.

SCHONE OK, PINAMONTI SI SBLOCCA CON L'UNDER-21 - La Danimarca di Lasse Schone conquista quattro punti e stacca il pass per Euro 2020. L'ex centrocampista dell'Ajax è titolare sia contro Gibilterra che contro l'Irlanda, mentre Ankersen resta in panchina. Un match per Goran Pandev, che gioca 79' contro Israele. Impegnati anche Kevin Agudelo con la Colombia U23 e Andrea Pinamonti con gli azzurrini: gioia per l'attaccante, che trova il suo primo gol con la selezione guidata da Nicolato.

KOUAME FA CRACK, CRISCITO RECUPERA - Chi non sorride, invece, è Christian Kouamé. L'ivoriano si fa male nell'incontro di Coppa d'Africa Under-23 contro l'Egitto: la diagnosi dice rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, tornerà a maggio. Thiago Motta però tira un sospiro di sollievo, perché dovrebbe recuperare tutti coloro che erano indisponibili prima della sosta: Criscito, Favilli, Saponara e Sturaro sono pronti al rientro in campo.