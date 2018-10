Il Genoa in Nazionale: Zukanovic sicuro, 81 minuti in campo per Hiljemark

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La seconda sosta per le Nazionali è andata in archivio, con tanti giocatori del massimo campionato italiano in giro per il mondo a disposizione del proprio paese e ora pronti a rituffarsi negli impegni col proprio club, magari sfruttando l'onda lunga di un successo con la propria selezione. Tra Nations League e amichevole internazionali, ecco il bilancio per quanto riguarda l'impiego dei selezionati del Genoa, che ha visto numerosi giocatori partire per l'estero:

ITALIA

Novanta minuti di panchina per Criscito, a cui è stato preferito Biraghi per la gara contro la Polonia, decisa proprio dall'esterno della Fiorentina.

POLONIA

Solo panchina contro l'Italia per Piatek, a segno invece nella precedente sfida amichevole contro il Portogallo.

BOSNIA

Non salta un minuto con la sua Nazionale dal maggio scorso e anche stavolta Zukanovic non si è smentito: ottima prova nel successo della Bosnia sull'Irlanda del Nord.

SVEZIA

Ottantuno minuti nella sfida amichevole giocata contro la Slovacchia, Hiljemark era e rimane un giocatore importante per la selezione svedese.