Il Genoa incrocia le dita: oggi il responso sull'ultimo giro di tamponi

Rolando Maran continua a lavorare sul campo coi pochi giocatori a disposizione e con tanti ragazzi della Primavera per superare l'emergenza covid. A oggi però il Genoa a Pegli continua a lavorare in gruppi al massimo di 6 giocatori - in attesa di minori restrizioni in arrivo dall'Asl - e dunque non riesce nemmeno a mettere in scena una partitella amichevole in famiglia 11 contro 11. La sosta di campionato, si legge su Tuttosport - arriva in soccorso del giorni: i responsi sull'ultimo giro di tamponi dovrebbero arrivare in giornata e il Genoa incrocia le dita sperando di poter migliorare la sua situazione generale. Fortunatamente tutti i giocatori positivi, nonostante siano in isolamento, sono per lo più privi di sintomi.