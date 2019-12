© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ci sarà una battaglia legale dinanzi alla FIFA tra Genoa e Bordeaux nelle prossime settimane. Il club francese, riporta il giornale 'Sudouest', ha chiamato in causa l'organismo che governa il calcio perché la società di patron Preziosi non ha ancora pagato i sette milioni di euro concordati lo scorso gennaio per il trasferimento di Lukas Lerager nel club rossoblù.