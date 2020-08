Il Genoa pronto alla zampata per Italiano. Ma valuta le alternative, da Carrera a Maran

Il Secolo XIX fa il punto sul futuro della panchina del Genoa e riparte dal nome di Vincenzo Italiano. Dopo la gara di stasera, tra Spezia e Frosinone, il Grifone cercherà l'affondo per provare a finalizzare l'accordo. Italiano, però, ha un contratto fino al 2021 con lo Spezia e Volpi vorrebbe 2 milioni di euro come buonuscita. Così la questione è in stallo e, per quanto ci sia fiducia, Preziosi e Faggiano valutano altri nomi. Massimo Carrera dell'AEK Atene, già vicino al Genoa lo scorso ottobre. Poi Rolando Maran e Nenad Bjelica, senza scordare Fabio Liverani che è stato esonerato dal Lecce (ma è seguito soprattutto dal Parma).