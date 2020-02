© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Genoa ribalta il risultato a Bergamo: dopo il pareggio di Criscito su rigore, arriva il 2-1 di Antonio Sanabria. Grandi meriti a Biraschi, il cui break offensivo sbilancia l'Atalanta: il difensore finisce a terra su contatto con Djimsiti, ma De Roon lascia il pallone per Sturaro, bravo nell'inserirsi a rimorchio. Cross da destra dell'ex Juve, palla in mezzo per lo stacco areo imperioso del centravanti spagnolo, che batte Gollini e porta in vantaggio gli ospiti al Gewiss Stadium: Atalanta-Genoa 1-2, gol di Sanabria in un primo tempo fin qui molto emozionante.