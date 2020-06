Il Genoa si piega a una Juve troppo superiore. Sorride Pinamonti, Nicola non fa drammi

Troppo grande per batterla. La Juve sarà sembrata così al Genoa, che si piega a Marassi per 3-1 sotto i colpi di Dybala, Ronaldo e Douglas Costa. Ma non lascia insoddisfatto Davide Nicola: un avversario più complicato dei bianconeri, in fin dei conti, è difficile trovare. La marcia dei rossoblù (malino, comunque, a centrocampo) verso la salvezza continuerà nelle prossime partite, intanto il Grifone può godersi il sorriso di Andrea Pinamonti: il suo gol non ha potuto rappresentare una speranza nella serata di oggi. Ma in vista del futuro è uno squillo non di poco conto.