Lo scorso novembre, quando decise di appendere gli scarpini al chiodo, Thiago Motta iniziò la sua avventura da allenatore guidando per qualche mese l'Under 19 del Paris Saint-Germain. Già allora, l'ex centrocampista della Nazionale mostrò idee chiare sul modulo con cui schierare la sua squadra: "Il mio modulo preferito è il 2-7-2 - disse durante una intervista nei suoi primi giorni da allenatore -. Giochi in 12? No, io il portiere lo conto in quei 7 in mezzo al campo. Per me l’attaccante è il primo difensore e il portiere il primo attaccante. Dal portiere parte il gioco, con i piedi, e dalle punte il pressing offensivo per recuperare la palla". Nell'idea di calcio di Thiago Motta, il calcio è suddiviso per linee verticali, non orizzontali: quindi due giocatori che occupano la fascia destra, due la fascia sinistra e sette al centro, portiere compreso.

