© foto di Federico De Luca

Praticamente, Gerson ha rischiato di inguaiare seriamente la squadra in cui potrebbe giocare il prossimo anno. Certo è che ha ragione anche chi ribalta la questione, ovvero che il brasiliano ha scelto di emergere proprio nella gara contro la squadra che non ha avuto fiducia in lui solo pochi mesi fa. A prescindere dalle due versioni dei fatti, resta la rete (e la bella prestazione) che il giocatore ha offerto oggi nell’incrocio fra il suo presente ed il suo futuro. Perché il cartellino di Gerson è di proprietà della Roma e la Fiorentina, che l’ha accolto in prestito in estate, non vanta alcun diritto scritto sulle sue prestazioni future. Logico immaginare un Pantaleo Corvino che almeno proverà a trattare la faccenda con gli uomini mercato giallorossi, ma certezze in merito al momento non possono essercene. Col diretto interessato che, intanto, ha messo in mostra la mercanzia proprio nella sfida giusta. Tirando di fatto in gioco la questione.