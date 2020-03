Il Getafe cerca normalità in vista dell'Inter. Ma ancora non sa se e come andare a Milano

Situazione particolare, quella che sta vivendo il Getafe (e non solo) in queste ore. La squadra di Bordalas infatti si è allenata questa mattina all’interno del proprio centro sportivo (per domani alle 18 sarebbe prevista la rifinitura all’interno dello stadio Coliseum Alfonso Perez) in vista della gara di giovedì 12 marzo contro l’Inter, andata degli ottavi di finale di Europa League. Il tecnico quest’oggi aveva tutta la rosa a disposizione, compreso il rientrante Olivera, ma ancora non è chiaro se la squadra potrà prendere l’aereo giovedì mattina per andare a Milano a giocare l’incontro.

Il governo iberico infatti ha bloccato tutti i voli Spagna-Italia fino al 25 marzo, apparentemente senza eccezioni che riguardano lo sport. Per questo, nelle prossime ore, si capirà meglio se la partita sarà giocata, dove sarà giocata e se la squadra potrà viaggiare in qualche modo verso Milano.