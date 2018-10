Il Giappone resta nel cassetto, D'Aversa ringrazia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un precampionato da protagonista, un grande esordio contro l'Udinese e una scelta apparsa a molti incomprensibile, la sua messa fuori squadra in seguito ai tanti infortuni che hanno condizionato sin dall'inizio una stagione che sembra stregata per il Parma, ma solo sotto questo punto di vista. La classifica sorride infatti, l'infermeria no, ma forse anche questo è un punto di forza della rosa di D'Aversa, che ha saputo valorizzare al massimo ogni elemento a propria disposizione, come il protagonista di questa dissertazione, Luca Siligardi. Una bella rivincita per l'esterno ex Inter, uno dei giocatori in uscita in estate ma che è rimasto credendo fortemente nelle proprie chances di mettersi in mostra e ha avuto ragione, grazie alla fiducia di un tecnico che anche l'anno passato ha saputo aspettarlo e valorizzarlo nel finale di stagione.

Ancora più curiosa la vicenda che ha portato Siligardi a essere grande protagonista nel 2018 crociato: anche a gennaio il giocatore era in uscita, dopo una prima parte di stagione deludente e condizionata dai soliti infortuni che hanno condizionato tutta la carriera, ma è rimasto. Era fatta, a febbraio, con una squadra giapponese, un affare che poi non si è concretizzato. Per fortuna del Parma, per fortuna di D'Aversa, che di giocatori con le sue caratteristiche non ne ha e che probabilmente oggi avrebbe molti punti in meno senza il suo numero 26.