Il gigante che viene dall’est: l’uzbeko Shomurodov per l'attacco del Genoa

Un gigante per il Genoa. L'insolita finestra di mercato conclusasi ormai due giorni fa ha regalato a mister Ronaldo Maran un elemento nuovo per l’attacco. Si chiama Eldor Shomurodov e arriva dal Rostov, formazione che milita nel campionato russo. Un gigante di 1,90 uzbeko per i rossoblu che andrà ad inserirsi in un reparto che conta elementi del calibro di Pandev, Pjaca e Destro e che nella sessione di trattative ha visto la partenza di Pinamonti e Favilli, il primo ritornato all'Inter e il secondo passato al Verona di Ivan Juric. La formula è quella del titolo definitivo con il giocatore che ha firmato un contratto quadriennale col Vecchio Grifone, segno che la voglia di puntare sulle sue prestazioni c’è ed è grande.

Sognando un altro Piatek - La carta d'identità parla chiaro, 29 giugno 1995. Per uno scherzo del destino è nato esattamente due giorni prima di un altro giocatore venuto dall’est, decisamente da molto più vicino rispetto a Shomurodov, Krzysztof Piatek. La speranza è che il giocatore, che ha scelto la maglia numero 9 che fu proprio del polacco due anni fa, possa ripercorrere le orme del suo predecessore e che possa trovare la via del gol come accadde col "Pistolero". E’ però giusto non mettere pressione ad un giocatore che si affaccia per la prima volta nel nostro campionato.

11 gol nell'ultima stagione - Dopo aver militato in patria nello Bunyodkor Tashkent, Shomurodov è passato in Russia al Rostov, club dal quale poi è stato prelevato dal ds Faggiano. Con la formazione gialloblu l'attaccante ha disputato tre stagione più otto partite di quella in corso. Alla prima esperienza ha realizzato soltanto due gol in 20 presenze fra campionato e Coppa di Russia mentre l’anno successivo i gettoni sono saliti a 32 con quattro reti e tre assist. La crescita del giocatore non si è fermata e l’anno passato ha timbrato 11 volte e fornito 8 assist ai compagni nelle 30 gare in cui è stato impiegato. Adesso una nuova esperienza alle dipendenze di Rolando Maran nel nostro campionato è pronta a cominciare.