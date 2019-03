Il gigante dai piedi buoni, cresciuto con ten Hag: chi è Sebastien Haller

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"È stato molto importante per la mia carriera, mi ha fatto crescere sotto tutti i punti di vista". Così Sebastien Haller ha parlato di Erik ten Hag, attuale allenatore dell'Ajax e tecnico che più di altri ha contribuito alla crescita dell'attaccante originario di Ris-Orangis. Perché il ragazzo forte nel gioco aereo ma troppo grezzo, arrivato all'Utrecht dall'Auxerre nel gennaio del 2015, è cresciuto esponenzialmente durante l'esperienza olandese, tanto da attirare le attenzioni di diversi club europei. Ci aveva pensato anche l'Inter, ma alla fine l'ha spuntata l'Eintracht Francoforte, che nel luglio 2017 lo ha acquistato per 7 milioni e lo ha messo subito al centro del progetto. Prima Kovac, adesso Hütter ne hanno esaltato le caratteristiche: tredici reti nella scorsa stagione, diciannove in quella in corso, dove ha contribuito al cammino dei tedeschi in Europa League con cinque gol e tre assist. Centravanti completo, letale in area e valido tecnicamente, abile nel creare spazi per i compagni: come vi abbiamo riportato, la Juve ha avviato i contatti per il classe 1994. Si parte da 40 milioni, ma Paratici spera di abbassare le pretese.

La scheda

Nome: Sebastien Haller

Data di nascita: 22 giugno 1994

Nazionalità: francese

Ruolo: attaccante

Squadra: Eintracht Francoforte