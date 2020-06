Il gioco che latita e un pareggio che porta Iachini più lontano da un futuro a Firenze

La Fiorentina ha pareggiato per 1-1 contro un Brescia in emergenza, pieno d'assenze, fanalino di coda e con lo spettro della Serie B sempre più vicino. Eppure la Fiorentina non è riuscita a vincere e il paradosso è che è sembrata squadra una volta in dieci, con un moto d'orgoglio, piuttosto che nel primo tempo. Lì il gioco è mancato, anche se in fondo non c'è mai stato. Federico Chiesa è apparso l'ombra del talento dalle valutazioni stellari, Dusan Vlahovic ha dovuto barcamenarsi a caccia di un'occasione e Franck Ribery toccar la palla sin troppe volte per accendere il genio e metter la sciolina sotto i tacchetti. Il gioco che non funziona è raccontato da Erick Pulgar, regista che si è limitato a tocchi corti e nessuna invenzione. A un interno, Alfred Duncan, conosciuto per le sue doti da incursore che ieri però ha spento i motori e si è limitato a trottare. Non spinge sulle fasce, non incide nei momenti caldi, ha segnato due gol che era giusto annullare e dunque non li ha mai segnati. Sì, le parate di Jesse Joronen, ma certo non basta. Giuseppe Iachini è arrivato col pugno sul cuore e con tutta la voglia del mondo per traghettare Firenze lontana dalla modestia di questa stagione. La scelta di puntare su di lui è stata comprensibile e frutto di una strategia che ha puntato tanto sul senso d'appartenenza. Sull'identità. Su Firenze. L'impegno c'è. Ma non basta, ancora, per un futuro ancora in viola.