Il giornalista Balague: "Futuro di Suarez non legato a quello di Messi: accordo totale con la Juve"

Il futuro di Luis Suarez legato a quello di Lionel Messi? Falso, almeno secondo il giornalista Guillem Balague. Come riporta su Twitter, l'attaccante uruguayano avrebbe già un accordo totale con la Juventus e non si lascerà quindi condizionare dalla tanto attesa decisione del suo grande amico, nonché compagno di squadra. Resta da risolvere, semmai, la questione relativa alla buonuscita del 'Pistolero' dai blaugrana.

Not true that the future of Leo Messi is linked to Suarez’s. The Uruguayan has all agreed with Juve and that does no affect what Leo will decide. Pay off with FCB is slowing things down: instead of the 2 years left of his contract (one optional) Suarez happy to be paid just one pic.twitter.com/ywsHxmKwKa

— Guillem Balague (@GuillemBalague) September 4, 2020