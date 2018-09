Il giorno dei giorni. Quando si decide il futuro di un movimento

© foto di Antonio Vitiello

"Nessuno slittamento" ha annunciato ieri via Twitter il presidente del Collegio di Garanzia del CONI Franco Frattini in risposta ad alcuni tifosi che chiedevano lumi su quella che sarà una delle sentenze sportive più importanti degli ultimi anni. Una comunicazione, quella dell'ex Ministro degli esteri, che bisogna accogliere con un sospiro di sollievo ma che in realtà racconta di una tensione palpabile che serpeggia nel mondo della Serie B della Serie C. Una querelle nata a causa di una presa di posizione della Lega B e della FIGC senza alcun tipo di appoggio normativo. Per questo le possibilità di una B che torna a 22 squadre è da prendere seriamente in considerazione nonostante i club iscritti già in cadetteria gridino allo scandalo. Ancora poche ore e sapremo. Ancora poche ore e ci renderemo conto se le regole hanno ancora un valore. "Nessuno slittamento"? E' impossibile fare altrimenti.