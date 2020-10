Il giorno del derby: così l'Inter è riuscita a trovare il primo grande erede di Maicon

In sede di presentazione Achraf Hakimi ha detto che "Maicon è stato un terzino impressionante. Spero tanto di continuare per fare la mia strada seguendo la sua carriera ed essere ricordato come lui in questo grande club". Perché è innegabile che premesse e promesse abbian subito fatto pensare a quello che è stato uno dei migliori interpreti del ruolo a livello globale degli ultimi anni. Il treno brasiliano di nerazzurro vestito, incubo d'Italia e d'Europa, come modello e aspirazione massima. Ecco: Hakimi è quello che più gli si avvicina negli anni recenti, passati da Jonathan a Candreva riadattato, da Moses a D'Ambrosio, da Cedric Soares a Vrsaljko, da Montoya a Cancelo. Il portoghese ha lasciato ottimi ricordi ma è durato troppo poco per radicarsi e consolidarsi. Sicché l'auspicio dell'Inter, oggi impegnata nel derby contro il Milan, è che la sfida più attesa sia vinta dal marocchino contro Theo Hernandez. Il Real Madrid ha preferito puntar tutto su Alvaro Odriozola, facendolo partire e il Borussia Dortmund, pur attento ai grandi talenti del globo, non è riuscito a convincerlo a restare virando così su Thomas Meunier. L'Inter gongola, l'antipasto fornito da Hakimi è quello da grandi calciatori. Aspettando oggi, l'uno contro uno più atteso.