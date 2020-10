Il giorno del derby: Donnarumma ne ha vinti solo uno su nove. Contro Eder e Jovetic

In nove partite contro l'Inter, Gianluigi Donnarumma ha preso ben diciassette gol e solo due volte è uscito col clean-sheet. Non solo: in nove partite, ne ha perse ben cinque, pareggiandone tre e vincendone soltanto una. Era il 31 gennaio del 2016 e quel derby lo decisero i gol di Alex, Carlos Bacca e M'baye Niang. Di allora, sono rimasto nei rossoneri lui e Alessio Romagnoli che erano in campo più Davide Calabria che era in panchina agli ordini di Sinisa Mihajlovic. Nell'Inter, invece, Samir Handanovic tra i pali, Marcelo Brozovic e Ivan Perisic a centrocampo, in panchina c'era invece Danilo D'Ambrosio agli ordini di Roberto Mancini con Juan Jesus capitano in campo. E' stata quella l'unica vittoria di Gigio contro i nerazzurri, in una gara non certo di primissime firme (l'attacco dell'Inter era Eder-Jovetic), mentre nelle gare successive solo ko o pareggi.