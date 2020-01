Il giorno del derby: i tre punti di forza della Lazio

Fonte: Dall'inviato a Roma

Dire che è oggi una giornata particolare a Roma è riduttivo. In questa domenica la Capitale si ferma perché a catalizzare l’attenzione di tutti è il derby tra Roma e Lazio in programma alle ore 18 allo Stadio Olimpico. Ogni stracittadina ha un valore elevato di per sé, a maggior ragione se la situazione in classifica vede le due squadre lottare per la Champions o magari sognare anche qualcosa in più (la Juventus potenzialmente sarebbe solo a +3 dai biancocelesti se dovessero vincere il recupero col Verona). “Il derby sfugge a ogni pronostico”, ha detto ieri mister Inzaghi, che sa di guidare una squadra in salute alla caccia del record di dodici successi di fila in A. In vista dell'appuntamento odierno, vi proponiamo i tre maggiori punti di forza della Lazio:

L’entusiasmo e la maturazione della squadra

La sconfitta in Coppa Italia contro il Napoli (1-0) non ha minato l’entusiasmo in casa Lazio, reduce da undici vittoria consecutive in campionato. Un filotto positivo che ha permesso alla squadra di acquisire consapevolezza, coraggio e sempre più fame, quella che chiedeva il presidente Lotito prima della gara spartiacque con l’Atalanta. Dalla rimonta del 19 ottobre in poi è cambiata la musica nel gruppo biancoceleste, cresciuto sotto tutti i punti di vista. Quando c’è da affondare il colpo, lo fa. Quando c’è da difendere, lo fa: la Lazio capisce i momenti della partita e la riesce a interpretare sempre nel modo corretto. La forza mentale di Acerbi e compagni è testimoniata dal dato relativo alle rimonte: su sette volte che è andata in svantaggio, solo in una poi ha perso (contro l'Inter a San Siro per 1-0). In sei di queste invece ha ripreso il risultato, portandosi via l'intero bottino in tre occasioni (Juventus, Cagliari e Brescia).

Le soluzioni del centrocampo

A detta di molti addetti ai lavori il centrocampo della Lazio è uno dei migliori della Serie A. Soprattutto il terzetto centrale con Leiva, Luis Alberto e Milinkovic che abbina esperienza, corsa, tecnica e fisicità. Insomma i tre biancocelesti si completano e permettono alla Lazio di essere molto imprevedibile e difficile da arginare. Può giocare in verticale con i traccianti dello spagnolo, può essere pericolosa con i tiri da fuori e può far male con la potenza del serbo, un fattore sulle palle aeree. A loro vanno aggiunti i due quinti, Lazzari e Lulic, che permettono alla squadra di attaccare anche dando ampiezza. Se la classifica dice che la Lazio è potenzialmente seconda a +1 dall’Inter (ora è a -2 ma ha una gara in meno) il merito è molto delle tante soluzioni che offre il centrocampo.

I centri di Immobile

I numeri impongono di mettere l'attaccante della Nazionale tra i punti di forza biancocelesti: 23 gol all’attivo in 20 gare di campionato. Un ruolino di marcia pazzesco, basti pensare che da solo (con una gara da recuperare con il Verona in casa) ha segnato più di sette squadre di Serie A, tra cui il Milan. A Napoli, in Coppa Italia, non è stato fortunato: è scivolato sul dischetto del rigore in occasione di un penalty, ha preso una traversa e si è visto annullare un gol per fuorigioco. “I leoni rimangono leoni e i cani rimangono cani”, ha scritto su Instagram la mattina dopo la gara del San Paolo, esternando sui social tutta la sua rabbia. Un sentimento che dovrà trasformare in carica agonista in vista del derby, in cui la sua freddezza sotto porta potrà essere determinante.