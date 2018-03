Il giorno di Donnarumma: Di Biagio ha scelto, Gigio il vero erede di Buffon

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Contro l'Inghilterra giocherà Donnarumma, anche se Perin mi ha messo in seria difficoltà". Così Gigi Di Biagio alla vigilia della sfida contro l'Inghilterra a Wembley, nella gara in cui Buffon lascia spazio al nuovo che avanza, dopo le grandi polemiche nel giorno delle convocazioni del commissario tecnico. Il tempo del Gigi nazionale sta per scadere, inevitabilmente, e il numero 99 del Milan ha l'occasione di prendersi il posto che potrebbe essere suo per i prossimi venti anni, o quasi. Certo, una sua eventuale prova non all'altezza non pregiudicherebbe certo il suo futuro azzurro, ma nel caso opposto, con una gara da incorniciare, nessuno avrebbe più alcun dubbio e i suoi antagonisti dovrebbero prendere atto della successione, potendo fare ben poco.

L'Italia riparte, ancora una volta, e la partita di questa sera a Wembley, nel tempo del calcio mondiale, ha tutta l'aria di poter essere quella della svolta, perché se da una parte lo stesso DI Biagio ci è rimasto male per le critiche che gli sono piovute addosso dopo la sfida contro l'Argentina, dall'altra c'è la consapevolezza di dover tornare a vincere e convincere, dopo il disastro contro la Svezia dello scorso novembre. Bonucci è stato chiaro, per rivedere l'Italia ai livelli ai quali eravamo abituati ci vorrà ancora molto tempo, ma la prima mossa deve essere fatta già da stasera, con un Donnarumma in più e un Buffon in meno, per ripartire dopo la disfatta più grande e poter tornare a essere quella Nazionale che non aveva niente da invidiare a nessuno, soprattutto parlando di portieri.