Il giorno di Dybala: oggi incontrerà Sarri, Paratici ha l'accordo con Lukaku

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Tutti d'accordo, manca solo il sì di Dybala. Come riporta Tuttosport, quella di oggi potrebbe essere la giornata decisiva per il possibile scambio tra Juventus e Manchester United, che potrebbe portare Romelu Lukaku a Torino e La Joya in Premier. L'attaccante argentino è atteso oggi in città, dove parlerà con Maurizio Sarri; Paratici attende novità e intanto ha già trovato l'accordo con il bomber belga, che potrebbe guadagnare 8,5 milioni a stagione.