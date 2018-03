Il giorno di Schick: non solo il presente. Col Toro un gol per il futuro

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Questa sera Patrik Schick tornerà in campo dal primo minuto nella sfida che la sua Roma giocherà contro il Torino. Ad annunciarlo è stato Eusebio Di Francesco nella conferenza stampa di vigilia e per il ceco sarà una sfida molto importante, sia per il presente che per il futuro. In questo campionato l'ex Sampdoria non ha ancora segnato, l'errore a tempo scaduto contro la Juventus all'Allianz Stadium è ancora nella memoria di tutto il popolo giallorosso, e mai come questa sera i suoi tifosi gli chiedono di sbloccarsi, per dare continuità alla splendida vittoria di sabato scorso contro il Napoli e per prepararsi al meglio in vista della gara contro lo Shakhtar Donetsk in Champions League.

Edin Dzeko non ci sarà, il bosniaco, dopo la splendida prestazione al San Paolo, condita da due reti, è stato squalificato dal giudice sportivo e visto che non ci sarà neanche Gregoire Defrel, ai box, viene da sé che lo stesso Schick sia l'unica punta a disposizione di Di Francesco per la gara di stasera. I suoi col serviranno per la corsa Champions ma possono avere un valore importante anche per il futuro, visto che il giocatore non ha convinto fino a questo momento e se in estate dovesse arrivare un'altra offerta per Dzeko soltanto nel caso in cui il ceco si dovesse sbloccare la Roma potrebbe pensare alla sua cessione.

Novanta minuti per ritrovare la serenità perduta, novanta minuti per tornare a essere il grande talento che tutti abbiamo ammirato lo scorso anno: la speranza di Di Francesco è che possa tornare a sognare, per diventare una pedina fondamentale per il rush finale.