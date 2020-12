Il giorno più importante per l'Atalanta. Non solo per la partita contro l'Ajax

È la giornata più importante della storia dell'Atalanta di oggi? Sì, lo è. Non certo per il passaggio, possibile, agli ottavi di finale. Quello è successo un anno fa a Kharkiv, poi c'è stata Valencia, infine il magnifico quarto di finale di Lisbona. Sarebbe solo una conferma, gioiosa quanto si voglia, ma non la storia come lo 0-3 allo Shakhtar Donetsk. Non c'è un trofeo in palio, come nel maggio del 2019, quando il 2-0 della Lazio aveva frustrato la speranza di vincere la Coppa Italia, salvo poi arrivare terzi in classifica.

Il problema è che quel che succederà al fischio finale di Ajax-Atalanta lo sanno solo i diretti interessati. Che la situazione fosse tesa, al netto delle smentite che piovevano da più parti, è stato scritto qui e qui, con l'anticipazione della mancata convocazione contro l'Ajax. Però a oggi non ci sono ancora certezze.

La mente di Gasperini ha certezze, ma gli scenari sono molteplici perché stavolta pare saperlo davvero solamente lui. Le voci si moltiplicano ed è evidente che, al netto dei messaggi Whatsapp girati da tifosi e fonti sicure (che assomigliavano tanto a quelle che giravano nella prima ondata di pandemia a marzo), una motivazione di fondo di questo trambusto ci sia. Così la certezza è che a gennaio potrebbe esserci davvero uno scossone ulteriore per l'Atalanta. Difficile anche capire chi rimarrà, ammesso e non concesso che Gasperini non voglia davvero andarsene stasera. Le dimissioni sono uno scenario neanche così improbabile, ma è come gettare una monetina e, mentre è ancora in aria, dire che finirà sulla croce, salvo poi dire che "può averci ripensato" in caso contrario. Perché è vero che il momento è grave (e greve). Ed è il più importante dell'Atalanta dell'ultimo periodo.